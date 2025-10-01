Достижения.рф

Попытка помирить соседей закончилась трагедией: «миротворца» убили на месте

В Балашихе мужчина попытался уладить ссору соседей и погиб от ножевого удара
Фото: Istock / aruba200

В подмосковной Балашихе произошла трагедия: местный житель попытался прекратить ссору между соседями, но сам стал жертвой конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва Live».



Мужчина услышал, как между супругами в соседней квартире разгорелся скандал, и решил вмешаться. Однако вместо примирения завязалась драка, в ходе которой один из участников конфликта ударил «миротворца» ножом в грудь.

От полученного ранения мужчина скончался на месте. Подозреваемого задержали, в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Ранее в Люберцах 45-летний мужчина открыл стрельбу по сотрудникам управляющей компании, которые спиливали дерево у него во дворе.
Будучи в состоянии опьянения, он начал стрелять с балкона из травматического пистолета, не причинив никому вреда. Его задержали, и сейчас он находится под проверкой полиции.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0