Попытка помирить соседей закончилась трагедией: «миротворца» убили на месте

01 октября 2025, 22:30

В Балашихе мужчина попытался уладить ссору соседей и погиб от ножевого удара

Фото: Istock / aruba200

В подмосковной Балашихе произошла трагедия: местный житель попытался прекратить ссору между соседями, но сам стал жертвой конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва Live».