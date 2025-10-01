Попытка помирить соседей закончилась трагедией: «миротворца» убили на месте
В подмосковной Балашихе произошла трагедия: местный житель попытался прекратить ссору между соседями, но сам стал жертвой конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва Live».
Мужчина услышал, как между супругами в соседней квартире разгорелся скандал, и решил вмешаться. Однако вместо примирения завязалась драка, в ходе которой один из участников конфликта ударил «миротворца» ножом в грудь.
От полученного ранения мужчина скончался на месте. Подозреваемого задержали, в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.
Ранее в Люберцах 45-летний мужчина открыл стрельбу по сотрудникам управляющей компании, которые спиливали дерево у него во дворе.
Будучи в состоянии опьянения, он начал стрелять с балкона из травматического пистолета, не причинив никому вреда. Его задержали, и сейчас он находится под проверкой полиции.
