Омбудсмен Москалькова поддержала решение суда по делу о квартире певицы Долиной в Хамовниках
Омбудсмен Москалькова: Обманувшие певицу Долину мошенники должны возместить ей ущерб
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала решение Верховного суда по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Вердикт является правильным и справедливым, пояснила она в интервью радио «Комсомольская правда».
Напомним, что 16 декабря Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций по делу Долиной, которая под влиянием мошенников продала квартиру в Ксеньинском переулке в Москве Полине Лурье за 112 миллионов рублей. В итоге право собственности осталось за покупательницей.
25 декабря 2025 года Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье к Ларисе Долиной и членам её семьи. Суд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, купленной у неё Полиной Лурье, а также снять с регистрационного учета дочь и внучку звезды.
Решение вступило в силу немедленно, и народная артистка РФ покинула свое бывшее жильё.
«Казалось бы, здесь вот феномен Долиной. Здесь было всё прописано с точки зрения закона, надо было его исполнять», — пояснила Москалькова.С ее точки зрения, главной задачей теперь является полное возмещение ущерба артистке со стороны обманувших ее мошенников.
«Надо их найти, наказать, и не тех стрелочников, которые сегодня под стражей, а настоящих, и возместить ей вред», — подвела итог Москалькова.Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко рассказал, что ждет Долину после решения о выселении. По его мнению, исполнительнице придется искать дополнительные источники дохода, поскольку финансовые поступления к звезде уменьшились.