Омбудсмен Москалькова поддержала решение суда по делу о квартире певицы Долиной в Хамовниках

25 декабря 2025, 23:38

Омбудсмен Москалькова: Обманувшие певицу Долину мошенники должны возместить ей ущерб

Татьяна Москалькова (Фото: www.kremlin.ru)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала решение Верховного суда по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Вердикт является правильным и справедливым, пояснила она в интервью радио «Комсомольская правда».





Напомним, что 16 декабря Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций по делу Долиной, которая под влиянием мошенников продала квартиру в Ксеньинском переулке в Москве Полине Лурье за 112 миллионов рублей. В итоге право собственности осталось за покупательницей.





«Казалось бы, здесь вот феномен Долиной. Здесь было всё прописано с точки зрения закона, надо было его исполнять», — пояснила Москалькова.

«Надо их найти, наказать, и не тех стрелочников, которые сегодня под стражей, а настоящих, и возместить ей вред», — подвела итог Москалькова.