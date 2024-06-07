Порномодель напала на кандидата на пост премьера-министра Британии

Фото: istock / Chiociolla
В Великобритании порномодель напала на кандидата в премьер-минстры необычным способом. Девушка бросила в него банановый молочный коктейль. Об этом пишет Herald Sun.
Лидер движения Reform UK и кандидат на пост премьер-министра государства Найджел Фарадж начал свою предвыборную компанию в начале июня. Он беседовал с избирателями в городе Клактон-он-Си в графстве Эссекс.
Фарадж уже уходил из паба, в котором выступал с речью, когда какая-то женщина бросила в него стакан с банановым молочным коктейлем. Женщина обила политика и испачкать его костюм.
Нападавшей оказалась 25-летняя порномодель Виктория Томас Боуэн. Девушка выступает против консерваторов, которых представляет Фарадж. Боуэн зарабатывает деньги, продавая фото и видео эротического характера на платформе OnlyFans. Женщину задержали по подозрению в нападении и заключили под стражу.
Сам Фарадж посмеялся над таким способом атаки. Он приобрел десятки коктейлей для своих сторонников и опубликовал видео со словами: «Мои молочные коктейли влекут всех на предвыборную гонку».
Вместе с этим он назвал инцидент с девушкой «довольно пугающим».
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Фарадж уже уходил из паба, в котором выступал с речью, когда какая-то женщина бросила в него стакан с банановым молочным коктейлем. Женщина обила политика и испачкать его костюм.
Нападавшей оказалась 25-летняя порномодель Виктория Томас Боуэн. Девушка выступает против консерваторов, которых представляет Фарадж. Боуэн зарабатывает деньги, продавая фото и видео эротического характера на платформе OnlyFans. Женщину задержали по подозрению в нападении и заключили под стражу.
Сам Фарадж посмеялся над таким способом атаки. Он приобрел десятки коктейлей для своих сторонников и опубликовал видео со словами: «Мои молочные коктейли влекут всех на предвыборную гонку».
Вместе с этим он назвал инцидент с девушкой «довольно пугающим».
«Никто не выходит и не проводит агитацию на улицах, как я, а это сопряжено с риском», — резюмировал политик.Читайте также:
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Алина Юрчак