В шестичасовой пробке под Ярославлем спасли ребёнка, оставшегося без инсулина
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в своём Telegram-канале об инциденте с подростком, оказавшимся в длительной дорожной пробке без инсулина.
Накануне на трассе М-8 «Холмогоры» в Переславль-Залесском округе действовали ограничения из-за сильного снегопада. Как написал Евраев, одна из пассажирок авто, девочка-подросток, столкнулась с трудностями: запас инсулина у неё закончился во время шестичасового стояния в пробке.
Службы оперативно отреагировали. На посту ГИБДД медики скорой помощи встретили ребёнка и сразу ввели ей необходимую дозу препарата. Кроме этого, по словам губернатора, сотрудники помогли всем пассажирам: им выдали горячий чай и обеспечили водой на дальнейшую дорогу.
