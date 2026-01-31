Посетителей ТРЦ «Бутово Молл» эвакуировали в Новой Москве
В Москве эвакуировали торгово-развлекательный центр «Бутово Молл». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По словам очевидцев, посетителей попросили покинуть здание по громкой связи и выйти на улицу. ТРЦ находится в Новомосковском административном округе, рядом с районом Южное Бутово.
Ранее в подмосковном Одинцово в ТЦ «О'Депо» произошел взрыв. Сначала сообщалось о детонации некого электронного устройства у посетителя фастфуда, однако позже уточнили, что в куртке мужчины взорвался iPhone.
В результате он получил осколочные ранения грудной клетки средней степени тяжести, и его госпитализировали. Посетителей торгового центра эвакуировали.
