После ДТП на МКАД пострадавшего эвакуировали на вертолете
Четыре машины попали в аварию на 11-м километре МКАД. Об этом сообщил Телеграм-канал столичного департамента здравоохранения.
Отмечалось, что из-за дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек, которого пришлось эвакуировать на вертолете в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сейчас на месте трудятся оперативные службы, которые оказали всю необходимую помощь участникам аварии.
«Две бригады Центра медицины катастроф, в том числе и авиамедицинская, а также бригада Скорой медицинской помощи и другие экстренные службы», — уточнилось в сообщении.
В связи со случившемся движение по МКАД затруднено.
Ранее сообщалось, что появились кадры с места крушения самолета Як-18Т в Московской области. Ролик выложило МЧС Московской области в Телеграм-канале. На опубликованных кадрах видно, как пожарные стараются ликвидировать возгорание, которое произошло после падения легкомоторного воздушного судна.