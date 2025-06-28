После ДТП на МКАД пострадавшего эвакуировали на вертолете

Фото: iStock/ camptoloma

Четыре машины попали в аварию на 11-м километре МКАД. Об этом сообщил Телеграм-канал столичного департамента здравоохранения.



Отмечалось, что из-за дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек, которого пришлось эвакуировать на вертолете в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сейчас на месте трудятся оперативные службы, которые оказали всю необходимую помощь участникам аварии.

«Две бригады Центра медицины катастроф, в том числе и авиамедицинская, а также бригада Скорой медицинской помощи и другие экстренные службы», — уточнилось в сообщении.

В связи со случившемся движение по МКАД затруднено.

Ранее сообщалось, что появились кадры с места крушения самолета Як-18Т в Московской области. Ролик выложило МЧС Московской области в Телеграм-канале. На опубликованных кадрах видно, как пожарные стараются ликвидировать возгорание, которое произошло после падения легкомоторного воздушного судна.
Ольга Енгалычева

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