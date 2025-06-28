В США усыпили аллигатора-людоеда, который перевернул каноэ и убил пенсионерку
В Штатах поймали и усыпили аллигатора-людоеда, из-за которого умерла женщина, сообщил телеканал FOX 29 WFLX.
В мае 61-летняя Синтия Дикема и ее супруг катались на четырехметровом каноэ по озеру Киссимми, когда вдруг проплыли над большим аллигатором на мелководье. Выяснилось, что хищник перевернул лодку и схватил Синтию, попавшую в воду. Потом он стал вращаться, утаскивая женщину на глубину. Супруг пытался спасти ее, однако не получилось. Это уже второе нападение на этом озере с марта.
«Она оказалась прямо на аллигаторе и получила смертельные укусы», — рассказал представитель комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды.
Труп нашли позднее во время поисковой операции. После случившегося поймали двух аллигаторов длиной более трех метров, обоих хищников усыпили. Власти попросили американцев соблюдать осторожность при отдыхе на природных водоемах.