В США усыпили аллигатора-людоеда, который перевернул каноэ и убил пенсионерку

28 июня 2025, 17:05

Фото: iStock/ Cindy Larson

В Штатах поймали и усыпили аллигатора-людоеда, из-за которого умерла женщина, сообщил телеканал FOX 29 WFLX.





В мае 61-летняя Синтия Дикема и ее супруг катались на четырехметровом каноэ по озеру Киссимми, когда вдруг проплыли над большим аллигатором на мелководье. Выяснилось, что хищник перевернул лодку и схватил Синтию, попавшую в воду. Потом он стал вращаться, утаскивая женщину на глубину. Супруг пытался спасти ее, однако не получилось. Это уже второе нападение на этом озере с марта.





«Она оказалась прямо на аллигаторе и получила смертельные укусы», — рассказал представитель комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды.