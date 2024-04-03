После шутки про подготовку теракта задержали двух школьниц

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В Моздоке (Северная Осетия) двух девочек задержали за попытку разыграть сверстницу, сообщив ей о подготовке теракта. Об этом стало известно Телеграм-каналу «Сапа 15».
Школьницы позвонили восьмикласснице и включили запись с информацией, что на территории Моздокского района якобы готовят террористический акт. Неудачная шутка дошла до сотрудников правоохранительных органов, они вышли на девочек, которые во всём признались.
Школьницы были доставлены в отделение для проведения профилактической беседы. От возбуждения уголовного дела отказались.
Ранее сообщалось, что полицейский проехал 1,5 километра на капоте при задержании банды грабителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Школьницы были доставлены в отделение для проведения профилактической беседы. От возбуждения уголовного дела отказались.
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Алина Юрчак