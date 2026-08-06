После задержания росгвардейцами мужчину в трусах увезла реанимация во Владивостоке
Во Владивостоке буйного мужчину скрутили силовики, а затем забрали медики на реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры случившегося.
Инцидент разыгрался на Океанском проспекте у ресторана «Супра Романи». Очевидцы вызвали полицию и Росгвардию, заметив агрессивного гражданина в одних трусах. Прибывшие сотрудники обездвижили дебошира, уложили на асфальт и заковали в наручники.
Спустя некоторое время на место приехала бригада скорой помощи, которая оперативно забрала мужчину в больницу. Подробности о его состоянии в материале не приводятся.
Ранее «Радио 1» передавало, что правоохранители возбудили уголовное дело после того, как в Приморье в окрестностях села Каменушка обнаружили шкуру амурского тигра. Специалисты изъяли находку и направили её на экспертизу.
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