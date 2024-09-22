Посольство РФ назвало причины подрыва машины дипломата в Пакистане

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Подрыв машины с дипломатами в Пакистане был атакой на полицейских, послы не были целью преступников. Об этом сообщает посольство России в Пакистане 22 сентября.
«По информации пакистанских источников, это действительно было самодельное взрывное устройство», — пишет Telegram-канал RT на русском.
Автомобиль делегации с послом России Альбертом Хоревым подорвался на мине в Пакистане вечером 22 сентября. В результате взрыва погиб сотрудник полиции еще несколько полицейских получили ранения. Члены дипломатического корпуса не пострадали.
Как сообщает посольство России в Пакистане, во время подрыва автомобиль сопровождения, направлялся в отель по пути в Малам Джабба из города Мингора в Хайбер-Пахтунква.
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Лия Мурадьян