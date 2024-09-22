Туристы пострадали в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом в Турции

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Авария с участием туристического микроавтобуса произошла в провинции Невшехир в Турции. В результате ДТП пострадали 15 иностранных туристов и трое местных. Об этом сообщает 22 сентября портал IHA.
По данным местной полиции, туристический автобус возвращался в Анталью из Каппадокии, когда произошла авария. Все случилось у города Аджигель, где водитель потерял управление во время ливня на трассе. Пострадавших увезли в местную больницу, сообщают СМИ.
Были ли среди пассажиров перевернувшегося автобуса россияне, пока неизвестно.
Ранее из-за аномального снегопада в ЮАР погибла местная жительница. Женщина попала в 30-километровую пробку, потеряла сознание и скончалась от переохлаждения в Южно-Африканской Республике.
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Были ли среди пассажиров перевернувшегося автобуса россияне, пока неизвестно.
Ранее из-за аномального снегопада в ЮАР погибла местная жительница. Женщина попала в 30-километровую пробку, потеряла сознание и скончалась от переохлаждения в Южно-Африканской Республике.
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Лия Мурадьян