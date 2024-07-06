Пострадавшие при взрыве на насосной станции в Волгограде находятся в норме

Фото: СУ СКР по Волгоградской области
Пострадавшие при взрыве на насосной станции в Волгограде находятся в нормальном состоянии. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Волгоградской области Олег Николаев.
«Сейчас двое погибших, остальные те, которые участвовали в проведении работ, находятся, предварительно, в нормальном состоянии», – заявил заместитель главы региона.По данным областном ГУ МЧС, ЧП произошло сегодня, 6 июля, на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщило местное СУ СКР, в момент взрыва на станции находились восемь человек, двое из которых погибли и еще три пострадали. Под завалами могут находиться еще трое рабочих.
Предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности во время сварочных работ. Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ.
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