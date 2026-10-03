Стало известно, кто напал на конвой ФСИН в поезде в Кабардино-Балкарии

03 октября 2026, 14:09

На сотрудников ФСИН в поезде в Кабардино-Балкарии напал наркодилер Пушкарев

Фото: istockphoto/Artur Nichiporenko

Напавшим на сотрудников ФСИН в поезде в Кабардино-Балкарии оказался Дмитрий Пушкарев, ранее экстрадированный из Грузии в Россию по обвинениям в организации преступного сообщества и незаконном обороте наркотиков. Об этом 3 октября сообщил источник РЕН ТВ.