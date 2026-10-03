Стало известно, кто напал на конвой ФСИН в поезде в Кабардино-Балкарии
Напавшим на сотрудников ФСИН в поезде в Кабардино-Балкарии оказался Дмитрий Пушкарев, ранее экстрадированный из Грузии в Россию по обвинениям в организации преступного сообщества и незаконном обороте наркотиков. Об этом 3 октября сообщил источник РЕН ТВ.
По данным собеседника телеканала, Пушкарев являлся создателем крупного интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. Следствие также считает, что он организовал нарколабораторию на территории молочной фермы в Магаданской области.
Ранее Пушкарева вместе с предполагаемым сообщником Корнеем Федуновым экстрадировали из Грузии в Россию. По версии следствия, в 2023 году Пушкарев приобрел крупную партию наркотиков для последующей доставки в Магадан, а в 2024 году через тайник передал более 1,3 кг запрещенных веществ.
Нападение произошло 2 октября в поезде, перевозившем заключенных из Владикавказа в Адлер. По предварительным данным, один из арестантов попросился в туалет, после чего сорвал стоп-кран и отвлек сотрудника конвоя. Воспользовавшись ситуацией, он завладел табельным оружием и открыл огонь по сотрудникам ФСИН.
В результате стрельбы один конвоир погиб, еще четыре человека получили ранения. Правоохранители ликвидировали нападавшего ответным огнем.
По факту нападения возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего и роль подозреваемого в организации преступления устанавливаются следствием.
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