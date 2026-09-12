Пострадавшую от удара лопатой девушку-фельдшера выписали из больницы в Москве

12 сентября 2026, 11:34

Mash: Пострадавшая от удара лопатой у храма девушка-фельдшер вышла из больницы

Фото: istockphoto/sudok1

В Москве из медицинского учреждения выписали фельдшера, которая получила тяжелые травмы в результате нападения с лопатой возле храма святых Жен-Мироносиц в районе Марьино. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.