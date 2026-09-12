Пострадавшую от удара лопатой девушку-фельдшера выписали из больницы в Москве
В Москве из медицинского учреждения выписали фельдшера, которая получила тяжелые травмы в результате нападения с лопатой возле храма святых Жен-Мироносиц в районе Марьино. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, после выписки девушка связалась с мужчиной, который спас ее от нападавшего, и поблагодарила его. Встретиться лично они не смогли, поскольку в момент выписки он находился в отъезде.
Как отмечается, пострадавшей провели трепанацию черепа и вводили ее в искусственную кому. У нее диагностировали тяжелый ушиб головного мозга и переломы. Известно, что девушка недавно вышла замуж и учится на шестом курсе Сеченовского университета по специальности «Лечебное дело».
Инцидент произошел 1 сентября возле храма святых Жен-Мироносиц. По предварительным данным, нападавшим является 29-летний мужчина по имени Глеб. После того как он напал на медиков с лопатой и тяжело ранил девушку, на место происшествия вызвали сотрудников Росгвардии. Возможным триггером для нападения могли стать разговоры с врачами: мужчине сообщили, что его психическое заболевание неизлечимо и снять диагноз невозможно, говорится в материале.
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