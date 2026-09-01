Россиянин пожаловался на голоса в голове и проломил лопатой череп медику
Житель Москвы напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали на вызов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По его информации, инцидент произошел в квартире на юго-востоке столицы. 29-летний Глеб З. позвонил на экстренный номер, пожаловавшись на галлюцинации и голоса в голове. Однако во время оказания помощи пациент внезапно набросился на фельдшеров с лопатой.
В результате нападения один из медиков получил тяжелые травмы. У него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Состояние второго сотрудника скорой не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Канске семиклассница напала с ножом и перцовым баллончиком на детей и педагогов прямо перед школьной линейкой. По последним данным, от ее действий пострадали девять человек, включая пятерых несовершеннолетних. Теперь ответственные органы решают вопрос о помещении девочки в психиатрический стационар.
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