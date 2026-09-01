Россиянин пожаловался на голоса в голове и проломил лопатой череп медику

01 сентября 2026, 11:35

Страдающий от галлюцинаций москвич избил лопатой сотрудников скорой

Фото: iStock/Liliya Filakhtova

Житель Москвы напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали на вызов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.