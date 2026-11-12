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Скала обрушилась на припаркованные машины

Во Владивостоке на видео сняли обрушение скалы на машины
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Во Владивостоке произошло обрушение скалы: отлетевший фрагмент породы повредил припаркованные автомобили. Инцидент попал на видео — на кадрах видно, как кусок скалы летит в машины, после чего срабатывает сигнализация, пишет Telegram-канал Svodka 25.



По предварительным данным, несколько автомобилей получили значительные повреждения, однако точный характер ущерба пока не установили. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Сочи крупное дерево упало на рейсовый автобус с пассажирами. Несмотря на повреждения кузова, никто из находившихся в салоне не пострадал.

Кроме того, в Москве три человека пострадали в ДТП с автобусом и такси. Все произошло в районе Левобережный.

Никита Кротов

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