Скала обрушилась на припаркованные машины

12 ноября 2026, 17:40

Во Владивостоке на видео сняли обрушение скалы на машины

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Во Владивостоке произошло обрушение скалы: отлетевший фрагмент породы повредил припаркованные автомобили. Инцидент попал на видео — на кадрах видно, как кусок скалы летит в машины, после чего срабатывает сигнализация, пишет Telegram-канал Svodka 25.