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Появилась хронология крушения бомбардировщика Ту-22М3 на Ставрополье

Mash: командир Ту-22М3 катапультировал помощника, навигатора и штурмана
19 апреля 2024, 13:10
Фото: Telegram-канал губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

Фото: Telegram-канал губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

Первый пилот бомбардировщика Ту-22М3, который упал в Ставропольском крае, принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. При этом сам он принял решение до конца остаться в кабине, чтобы максимально увести самолет от жилых зданий, пишет Telegram-канал Mash.
Согласно данным канала, второго члена экипажа спасти не удалось. Двое другим летчикам сейчас ничего не угрожает, они получают медицинскую помощь от специалистов из Ставропольского края.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заверил, что в скором времени выживших летчиков перевезут в военный госпиталь за пределами региона.



Согласно предварительной информации, авиакатастрофа произошла из-за потери тяги в одном из двигателей.

Сообщения о крушении военного самолета в Ставропольском крае появились утром 19 апреля.

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#губернатор
#помощь
#кадры
#госпиталь
#крушение
Житель Забайкалья избил подругу из-за ревности к кукле
19 апреля 2024, 13:38

Фото: istockphoto/AMilkin

Житель города Нерчинск в Забайкальском крае избил свою сожительницу из ревности. Дело, в общем-то, житейское, но объектом, вызвавшим недовольство ревнивца, стала ростовая кукла.
Инцидент произошёл на дне рождения потерпевшей, передаёт пресс-служба Нерчинского районного суда. Во время празднования именинница станцевала с куклой, изготовленной в рост человека. Это крайне не понравилось её подвыпившему сожителю. Он отшвырнул куклу в сторону и нанёс женщине несколько ударов по голове и лицу. За внучку вступилась бабушка пострадавшей, тогда взбешённый ревнивец отлупил и её.

Во время судебного заседания забайкалец полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Потерпевшие заявили, что уже простили агрессора, помирились с ним и попросили суд не наказывать его. Подсудимый был приговорён к шести месяцам ограничения свободы.

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#суд
#приговор
#инцидент
#рост
#ограничения
#служба
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Боевики ВСУ ограбили украинца на блокпосту
«Страна.ua»: боевики ВСУ ограбили украинца на блокпосту под Ивано-Франковском
19 апреля 2024, 13:17

Фото: iStock/Sinenkiy

Двое украинских солдат ограбили мужчину на блокпосту, который располагается в Ивано-Франковской области, пишет «Страна.ua».
Ограбление произошло в среду рядом с посёлком Фрага. Двое мужчин в форме остановили машину украинца и под видом осмотра транспорта вытянули его на проезжую часть. Затем они надели на него наручники и забрали три сумки с деньгами.

У пострадавшего было 7,6 миллионов гривен (около 17 миллионов рублей) и 19,3 тысячи долларов.

Позже правоохранители разыскали двух преступников, ими оказались солдаты ВСУ. Для чего украинцу понадобилась такая сумма, разбирается полиция.

Ранее в Москве силовики задержали братьев-налетчиков за нападения на прохожих. Они с применением насилия отбирали у людей банковские карты и деньги.

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#украина
#всу
#задержание
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Подозреваемых в нападении на экс-соратника Навального задержали в Польше
ТАСС: двоих подозреваемых в нападении на Волкова* задержали в Польше
19 апреля 2024, 12:45

Фото: iStock/FOTOKITA

Подозреваемых в нападении на экс-соратника Алексея Навального Леонида Волкова* задержали в Польше.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Он отметил, что силовые структуры проведут все необходимые мероприятия, после которых задержанных передадут литовской стороне.

На Волкова* напали во дворе его дома 12 апреля. Затем его доставили в медицинское учреждение. После оказания первой помощи Волков* смог вернуться домой.

На следующий день, 13 апреля, он опубликовал в своём Telegram-канале видео, где прокомментировал свое избиение. По его словам, из него «хотели сделать отбивную». Также Волкову* сломали руку.

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*Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России
#польша
#литва
#россияне
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Вандалы осквернили Вечный огонь
В Невинномысске спортсмены осквернили Вечный огонь и попали на видео
19 апреля 2024, 12:31

Фото: iStock/Kuzma

Трое атлетов в городе Невинномысске Ставропольского края осквернили Вечный огонь и попали на видео. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Трое мужчин забрались на постамент Вечного огня и греют ноги о пламя. Один из них снимает происходящее на видео.

Отмечается, что они являются спортсменами. В город приехали на турнир. Один из них плюнул в пламя. Следственными органами в отношении атлетов возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.

Ранее сотрудники полиции задержали 36-летнего приезжего, которые осквернил Вечный огонь на Мемориале героической обороны Севастополя. Преступник заявил, что не совершил бы подобного, будь он в трезвом состоянии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Неадекватный мигрант хотел вытолкнуть школьника из окна

В Санкт-Петербурге проходят обыски у журналистки «Фонтанки» по делу о фейках

Украинец зарезал женщину с двумя детьми и сбежал на родину
#уголовное турнир
#видео
#вечный огонь
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Неадекватный мигрант хотел вытолкнуть школьника из окна
Мигрант попытался вытолкнуть из окна подъезда школьника в Москве
19 апреля 2024, 12:06

Фото: iStock/:Dmytro Falkovskyi

В Москве 36-летний мужчина из Узбекистана по имени Ильяс пытался вытолкнуть восьмиклассника из окна подъезда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Мальчик отмечает, что мужчина вел себя неадекватно. Он был пьян или под наркотиками. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Школьники прятались от дождя в подъезде у окна на третьем этаже. Мужчина подошел к мальчикам и стал выяснять, какой они национальности и зачем тут сидят.

Они попросили его не приставать к ним. После чего, мужчина схватил одного из них за шею и начал выталкивать в окно. Школьники испугались и убежали. Соседи вызвали полицию. Пострадавшему мальчику удалось вырваться. Он убежал домой и рассказал все отцу. В больнице ему диагностировали ссадины шеи и ушибы.

Ранее в подмосковном Раменском мигрант избил беременную девушку-фельдшера. Он требовал выписать ему липовую справку в детский сад для ребёнка, которого он с собой не привёл. Фельдшер несколько раз отказала мужчине, после чего он ударил её по лицу и сбежал.

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#мигрант
#школьники
#соседи
#сотрудники
#мальчик
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В Санкт-Петербурге проходят обыски у журналистки «Фонтанки» по делу о фейках
19 апреля 2024, 11:53

Фото: iStock/blinow61

Обыски в квартире журналистки «Фонтанки» Ксении Клочковой провёл Следственный комитет России (СКР), пишет «КоммерсантЪ».
По данным самой «Фонтанки», обыски связаны с уголовным делом, которое возбуждено против экс-работника СМИ Андрея Захарова, признанного иноагентом.

Захаров стал фигурантом уголовного дела по статье 207.3 УК РФ —«Распространение фейков о ВС РФ». Клочкова проходит по нему свидетелем.

Интерес Следственного комитета России к Клочковой, как предполагается, связан с возможными контактами с Андреем Захаровым*. Он проработал в «Фонтанке» до 2016 года. Затем переехал в Москву и продолжил свою карьеру. Сейчас он находится за границей.

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*Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России
#санкт-петербург
#журналист
#ск рф
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Срочная эвакуация в пяти населенных пунктах Тюменской области
В пяти населенных пунктах под Тюменью объявили срочную эвакуацию из-за паводка
19 апреля 2024, 11:43

Фото: iStock/Christian Feldhaar

Срочная эвакуация объявлена в пяти населенных пунктах в Ишимском районе Тюменской области из-за угрозы затопления. Об этом сообщила администрация Ишимского муниципального района Тюменской области в своем Telegram-канале.
«Жители Синицина, Симанова, детский дом, дом отдыха, детский санаторий. Опасность затопления. Срочная эвакуация в ПВР. Возьмите документы, белье и лекарства», — говорится в публикации.

Ранее собачий приют, расположенный в Ленинском городском округе, затопило из-за весеннего половодья, ликвидацией подтопления и спасением собак занялись сотрудники местного отделения МЧС и коммунальные служба.

Жителей города Ишима в Тюменской области призвали немедленно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке. Так, гражданам были разосланы соответствующие оповещения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#реки
#мчс
#эвакуация
#город
#жители
#опасность
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ФСБ пресекла деятельность ячейки организации «Свидетели Иеговы»* в ЛНР
19 апреля 2024, 10:46

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность религиозной ячейки «Свидетели Иеговы»* в ЛНР, сообщили ТАСС в ведомстве.
Против участников организации возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Сотрудники ФСБ установили, что управленческий центр организации был расположен во Львовской области. Его деятельность координировалась из США. Члены организации собирали денежные средства в фонд секты и распространяли материалы экстремистского содержания.

Участники ячейки задержаны и дают показания.

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* экстремистская организация, запрещена в РФ
#дело
#фсб
#лнр
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Украинец зарезал женщину с двумя детьми и сбежал на родину
19 апреля 2024, 10:41

Фото: istockphoto/tiero

Правоохранители завершили расследование жестокой расправы над семьёй с детьми в городе Алексин Тульской области. Мужчина зарезал свою знакомую и двоих её детей шести и полутора лет.
Как и убитые, 28-летний преступник был беженцем с Украины. Он пришёл в гости к своей 30-летней знакомой, с целью завладения имуществом зарезал её, после чего хладнокровно расправился с её малолетними детьми, нанеся им множественные колото-резаные ранения. После совершённого тройного убийства мужчина забрал из квартиры жертвы 300 тысяч рублей, ювелирные украшения, после чего покинул дом.

Позже он встретился с главой семейства, который ещё не знал об убийстве жены и детей. Понимая, что тот обратится к правоохранителям, украинец зарезал также и его. После совершения преступлений обвиняемый скрылся на территории Украины. В настоящее время он объявлен в международный розыск.

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