Появилась хронология крушения бомбардировщика Ту-22М3 на Ставрополье

Фото: Telegram-канал губернатора Ставрополья Владимира Владимирова
Первый пилот бомбардировщика Ту-22М3, который упал в Ставропольском крае, принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. При этом сам он принял решение до конца остаться в кабине, чтобы максимально увести самолет от жилых зданий, пишет Telegram-канал Mash.
Согласно данным канала, второго члена экипажа спасти не удалось. Двое другим летчикам сейчас ничего не угрожает, они получают медицинскую помощь от специалистов из Ставропольского края.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заверил, что в скором времени выживших летчиков перевезут в военный госпиталь за пределами региона.
Согласно предварительной информации, авиакатастрофа произошла из-за потери тяги в одном из двигателей.
Сообщения о крушении военного самолета в Ставропольском крае появились утром 19 апреля.
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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заверил, что в скором времени выживших летчиков перевезут в военный госпиталь за пределами региона.
Согласно предварительной информации, авиакатастрофа произошла из-за потери тяги в одном из двигателей.
Сообщения о крушении военного самолета в Ставропольском крае появились утром 19 апреля.
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Артем Кузьмин