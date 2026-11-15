Появилась информация о ссоре Давудова на свадьбе
РИА Новости: Давудов поссорился на свадьбе с другом подозреваемого
Конфликт со стрельбой в банкетном зале в Махачкале, в результате которого погиб призер чемпионата России по самбо Вацилов Давудов, изначально возник между спортсменом и другом подозреваемого. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в субботу во время свадьбы. Между гостями вспыхнула ссора, переросшая в драку. Один из участников потасовки выстрелил в оппонента из травматического пистолета. От полученного ранения в голову пострадавший скончался на месте.
«Конфликт был изначально у погибшего и друга подозреваемого. Они дрались, и подозреваемый достал пистолет и выстрелил в височную область спортсмена», — сообщил собеседник РИА Новости.Подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний житель Махачкалы. В МВД по Дагестану ранее сообщили, что, предварительно, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.