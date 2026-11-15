Возможный убийца Давудова — сын экс-главы махачкалинской ИФНС
Подозреваемый в убийстве призера чемпионата России по самбо Вацилова Давудова на свадьбе является сыном бывшего начальника инспекции ФНС по Ленинскому району Махачкалы. Об этом 15 ноября сообщил источник «Известий».
По предварительным данным, 23-летний Хабиб открыл стрельбу в банкетном зале во время свадьбы. У него изъяли травматический пистолет Grand Power — предположительно, именно из этого оружия он ранил самбиста. Ранее у задержанного уже изымали незаконно хранившийся травматический пистолет «Гроза», пишут «Известия».
Отмечается, что отец подозреваемого с 2018 по 2023 год возглавлял инспекцию ФНС по Ленинскому району Махачкалы. Сам фигурант проживает в Дагестане.
Вацилов Давудов — мастер спорта России, обладатель Кубка Европы по дзюдо 2016 года и бронзовый призер чемпионата России по самбо 2023 года. В день трагедии сообщалось, что у участников конфликта со стрельбой, в результате которого погиб самбист, предположительно, не было прежних разногласий. Давудов погиб в результате стрельбы 14 ноября: 31-летнему бойцу попали в висок, после чего он скончался по пути в больницу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве, после чего жителя Махачкалы задержали. По словам источника СМИ свадьба проходила в банкетном зале «Маракеш».
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