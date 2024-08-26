Появилась новая информация о возможном участнике захвата заложников в ИК-19 — Хусинове

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Волгоградское управление ФСИН заявило, что осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее в сети были опубликованы снимки предполагаемых террористов, которые причастны к захвату. В числе преступников числился Хусинов Темур 1995 г.р.
Мать заключенного заявила, что на видеозаписи из интернета её сына нет. Она отметила, что хочет знать в каком положении сейчас находится Темур.
В ведомстве рассказали, что мужчина действительно не принимал участия в захвате заложников. Кроме того, сообщается, что матери будет предоставлена информация о местонахождении сына в соответствии с установленными законом процедурами.
Напомним, что 23 августа несколько осужденных из ИК-19 захватили заложников. Были убиты несколько сотрудников ФСИН. Террористы заявили, что их действия были вызваны желанием отомстить за напавших на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.
Молодые сотрудники ИК-19 в Волгоградской области приняли присягу за день до захвата. В качестве гостей были приглашены ветераны УИС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Мать заключенного заявила, что на видеозаписи из интернета её сына нет. Она отметила, что хочет знать в каком положении сейчас находится Темур.
В ведомстве рассказали, что мужчина действительно не принимал участия в захвате заложников. Кроме того, сообщается, что матери будет предоставлена информация о местонахождении сына в соответствии с установленными законом процедурами.
Напомним, что 23 августа несколько осужденных из ИК-19 захватили заложников. Были убиты несколько сотрудников ФСИН. Террористы заявили, что их действия были вызваны желанием отомстить за напавших на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.
Молодые сотрудники ИК-19 в Волгоградской области приняли присягу за день до захвата. В качестве гостей были приглашены ветераны УИС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова