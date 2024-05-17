Появилась официальная версия причины взрыва в военной академии в Петербурге

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
На территории военной академии связи имени Буденного на улице Обручевых в Петербурге сдетонировал произвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление пресс-службы Ленинградского военного округа.
Сообщается также, что всего пострадало семь военных. Все они доставлены в медучреждение Минобороны.
Ранее сообщалось, что как минимум один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и находится сейчас в реанимации.
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«Для выяснения причин и обстоятельств случившегося на месте происшествия работают представители командования Ленинградского военного округа», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что как минимум один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и находится сейчас в реанимации.
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Артем Кузьмин