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Появилая новая информация о группе туристов из Севастополя, пропавшей на Эльбрусе

Спасатели обнаружили живой группу туристов из Севастополя, пропавшую на Эльбрусе
Фото: iStock/kozak_kadr

Группа туристов из Севастополя, пропавшая на Эльбрусе, обнаружена. Все участники живы, сообщают Telegram-каналы Mash и Baza со ссылкой на руководителя восхождения Василия Ржанова.



Ранее в главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарии подтвердили сведения о проведении спасательной операции. Поиски альпинистов длились более шести часов — последний раз перед своим исчезновением туристы выходили на связь вчера утром. Затем они столкнулись с неблагоприятными погодными условиями и были вынуждены пережидать их в дороге.

Группой по восхождению на Эльбрус руководил опытный севастопольский альпинист Василий Ржанов, который не раз покорял вершину. По сведениям Telegram-канала SHOT, на этот раз вместе со взрослыми шел один несовершеннолетний.

Предварительно, спасатели уже эвакуировали туристов с высоты около 5200 метров. Информации о пострадавших не поступало. Точное состояние здоровья спасённых сейчас проверяют медики.

Мария Моисеева

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