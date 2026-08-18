Появилая новая информация о группе туристов из Севастополя, пропавшей на Эльбрусе
Группа туристов из Севастополя, пропавшая на Эльбрусе, обнаружена. Все участники живы, сообщают Telegram-каналы Mash и Baza со ссылкой на руководителя восхождения Василия Ржанова.
Ранее в главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарии подтвердили сведения о проведении спасательной операции. Поиски альпинистов длились более шести часов — последний раз перед своим исчезновением туристы выходили на связь вчера утром. Затем они столкнулись с неблагоприятными погодными условиями и были вынуждены пережидать их в дороге.
Группой по восхождению на Эльбрус руководил опытный севастопольский альпинист Василий Ржанов, который не раз покорял вершину. По сведениям Telegram-канала SHOT, на этот раз вместе со взрослыми шел один несовершеннолетний.
Предварительно, спасатели уже эвакуировали туристов с высоты около 5200 метров. Информации о пострадавших не поступало. Точное состояние здоровья спасённых сейчас проверяют медики.
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