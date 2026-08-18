Силы ПВО сбили более 20 дронов ВСУ на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили еще семнадцать беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем канале на платформе MAX.
Ранее поступала информация о шести сбитых украинских БПЛА, а в три часа ночи общее количество ликвидированных дронов достигло 23 штук. Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков. Сведений о возможных пострадавших, жертвах или последствиях на земле не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что в центральной части Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) при поддержке полиции силой вытащили таксиста из машины, разорвав на нём футболку. При этом женщину-пассажира военкомы повалили на землю, отобрав у неё мобильный телефон.
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