Появились кадры предполагаемой взятки, переданной главному кадровику МО РФ Кузнецову

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В сети появилось видео предполагаемой взятки, которую получил главный кадровик МО РФ Юрий Кузнецов от бизнесмена Левы Мартиросяна. Это трёхэтажное здание напротив Краснодарского военного училища имени генерала Штеменко. Кадры публикует Shot.
Издание ссылается на материалы дела, согласно которым арестованный бизнесмен Лева Мартиросян купил участок и построил там дом площадью более тысячи квадратных метров. Стоимость оценивается в 20-30 миллионов рублей. Здание он оформил на жену Кузнецова, а взамен получил многомиллионные госконтракты.
Ранее сообщалось, что арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.
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По делу генерала Кузнецова прошли обыски
Элина Позднякова