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Появились кадры предполагаемой взятки, переданной главному кадровику МО РФ Кузнецову

Главный кадровик МО РФ Кузнецов получил в виде взятки трёхэтажный особняк
15 мая 2024, 17:28
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В сети появилось видео предполагаемой взятки, которую получил главный кадровик МО РФ Юрий Кузнецов от бизнесмена Левы Мартиросяна. Это трёхэтажное здание напротив Краснодарского военного училища имени генерала Штеменко. Кадры публикует Shot.


Издание ссылается на материалы дела, согласно которым арестованный бизнесмен Лева Мартиросян купил участок и построил там дом площадью более тысячи квадратных метров. Стоимость оценивается в 20-30 миллионов рублей. Здание он оформил на жену Кузнецова, а взамен получил многомиллионные госконтракты.

Ранее сообщалось, что арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.

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Стала известна личность мужчины, стрелявшего в Фицо
В Фицо стрелял известный словацкий писатель Юрай Цинтула
15 мая 2024, 17:54

Фото: iStock/nixki

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо, предварительно, стрелял известный словацкий писатель Юрай Цинтула. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, 71-летний Цинтула является сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Он не скрывал своей ненависти к Фицо, активно выражая свою позицию в соцсетях.

В связи с покушением президент Словакии Питер Пеллегрини досрочно завершает свое пребывание за границей и возвращается на родину.

Напомним, в Фицо несколько раз выстрелили у здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Стрелка сразу задержали, им оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице. Сам Фицо серьёзно ранен. За ним оперативно прибыл вертолёт, который доставил его в больницу. По предварительным данным, политика ранили в грудь, живот и конечности. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Фицо неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине. И отмечал, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией.

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«В опасном для жизни состоянии»: появились данные о раненом премьере Словакии
15 мая 2024, 17:32

Фото: iStock/PeopleImages

Премьер Словакии Роберт Фицо находится в опасном для жизни состоянии.0
Сообщение об этом появилось на его странице в Facebook*. Также отмечается, что следующие несколько часов «будут определяющими». Автоперевод социальной сети пишет, что Фицо «был убит», однако это не так.

Ранее в СМИ заявили о ранении Роберта Фицо в ходе стрельбы. Нападавший задержан, с ним проводятся следственные действия. Выстрелы раздались после заседания кабмина Словакии, когда политик вышел к населению. Его экстренно доставили в медицинское учреждение.

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#словакия
#премьер-министр
#стрельба
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СК РФ возбудил новое уголовное дело против петербургского душителя
СК РФ возбудил новое уголовное дело против серийного маньяка Вороненко
15 мая 2024, 16:51

Фото: сайт СК РФ

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении 52-летнего маньяка Дмитро Вороненко, отбывающего пожизненный срок за серию преступлений против женщин. Об этом пресс-служба управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что в ходе следственных работ по раскрытию его преступлений была установлена причастность Вороненко к убийству жительницы Петербурга в 2005 году.

Версия следствия гласит, что осенью того года находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина познакомился с 28-летней женщиной. Он предложил ей прогуляться по парку, после чего между ними произошла ссора. В результате Вороненко задушил женщину её же одеждой. Тело он скинут в канаву и скрыл ветками.

В Следственном комитете подчеркнули, что петербургский душитель обвиняется в шести убийствах. Его характерным почерком было то, что для расправы он использовал одежду самих жертв.

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#санкт-петербург
#уголовное дело
#следственный комитет
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Появились кадры первых минут после покушения на Фицо
Фицо ранен в грудь и живот, его состояние оценивается как тяжёлое
15 мая 2024, 16:33

Фото: iStock/Алексей Витвицкий

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо несколько раз выстрелили у здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Стрелка сразу задержали, сам Фицо серьёзно ранен. Видео первых минут после покушения публикует Mash.
Местные СМИ сообщают, что неизвестный выстрелил в премьера из толпы. Было сделано около четырёх выстрелов. После чего преступник попытался скрыться, однако был задержан очевидцами и личной охраной Фицо.


На место покушения оперативно прибыл вертолёт, который доставил политика в больницу.

По предварительным данным, Фицо ранили в грудь, живот и конечности. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Напомним, что Фицо неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине. И отмечал, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией.

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#политика
#сми
#премьера
#словакия
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Неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Фицо
15 мая 2024, 16:16

Фото: iStock/nixki

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили при стрельбе в здании, где проводилось выездное заседание правительства страны. Об этом пишут местные СМИ.
Отмечается, что неизвестный совершил покушение на Фицо, выстрелив в него несколько раз. По словам очевидцев, было произведено три-четыре выстрела. Это произошло после заседания кабмина Словакии, когда политик вышел к общественности.

После выстрелов он упал на землю. Его на вертолёте срочно доставили в больницу в Братиславе. Сообщается, что он получил ранение брюшной полости. Его состояние медики оценивают как очень тяжёлое.

Напавшего оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов.

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#словакия
#стрельба
#премьер-министр
#покушение
#заседание
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Движение по ЦКАД заблокировало из-за упавшего на машину знака
15 мая 2024, 15:54

Фото: Наталья Акулёнок

Информационный знак рухнул на легковую машину на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) рядом с Истрой, из-за этого проезд по трассе ограничен, подробности передаёт корреспондент Наталья Акулёнок.
«В 12:47 манипулятор FAW с поднятой стрелой в 12:47 задел конструкцию с информационным знаком на ЦКАДе в районе съезда на Волоколамское шоссе. В результате металлическая конструкция упала на Ниву. В автомобиле был только водитель, он выжил», — говорится в сообщении.
Из-за происшествия движение в обоих направлениях на 314 километре ЦКАД было остановлено. Дорожники немедленно приступили к разбору рухнувшей конструкции, постепенно движение удалось запустить — сначала по одной полосе на внутреннем кольце, затем также — по одной на внешнем.

В настоящее время, согласно информации Автодора, движение открыто по обеим внутренним полосам трассы. Движение по внешней стороне остаётся частично перекрытым.

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#истра
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В суд поступило ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о «Крокусе»
Следствие просит продлить арест фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Исломову*
15 мая 2024, 15:32

Фото: iStock/gorodenkoff

Басманный суд Москвы зарегистрировал первое ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Аминчону Исломову*. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
По предварительным данным, в скором времени в суд поступят и другие ходатайства. Недавно срок ареста всем фигурантам дела был определен до 22 мая текущего года.

По этому делу были арестованы двенадцать обвиняемых. Согласно данным следствия, Аминчон с отцом Исроилом* и братом Диловаром* были осведомлены о намерениях предполагаемых террористов и сдали им жилье.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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*внесены в список террористов и экстремистов в России
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#преступление
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Осколок отскочил и пропорол живот ребенку: В Петербурге врачи борются за жизнь школьника
В Петербурге 10-летний ребенок пробил стекло в двери и попал в больницу
15 мая 2024, 15:31

Фото: iStock/ViktorCap

В Санкт-Петербурге врачи клиники Педиатрического университета борются за жизнь 10-летнего пациента с травмой живота. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
«С диагнозом «Проникающее колото-резаное ранение брюшной полости» в тяжелом состоянии скорая медицинская помощь доставила ребенка в Педиатрический университет. Минуя приемный покой, пациента госпитализировали в хирургическую реанимацию», — рассказали в больнице.

По словам врачей, мальчик во время игры дома разбил стекло межкомнатной двери. Осколок вонзился ему в тело. Медики, осмотрев ребенка, обнаружили в тонкой кишке перфорацию размером шесть сантиметров. Они ушили ее. Состояние мальчика оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области полицейские начали розыск подозреваемых в расправе над молодым россиянином. Во время ссоры группа молодых парней открыла огонь по 23-летнему россиянину. Юноша получил ранение, которое оказалось не совместимо с жизнью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#медики
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В Екатеринбурге из бывшей штаб-квартиры революционера сделали бордель
В Екатеринбурге накрыли бордель в бывшей штаб-квартире революционера Свердлова
15 мая 2024, 15:11

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Екатеринбурге полицейские обнаружили бордель в доме, где находилась штаб-квартира революционера Якова Свердлова. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам члена муниципальной Общественной палаты Дмитрия Чукреева, здание, в котором накрыли бордель, принадлежит свердловскому мингосимущества. Уточняется, что общественники провели в публичном доме «контрольную закупку», когда там находился один настоящий клиент и четыре «жрицы любви».

Согласно информации источника, администратор борделя попыталась оказать сопротивление. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что пятнадцать человек задержали в Московской области за организацию незаконной миграции, среди них экс-сотрудник миграционной службы УМВД по Домодедову.

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#екатеринбург
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