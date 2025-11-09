Появились кадры спасения геолога, выжившего под лавиной на Камчатке
Спасатели опубликовали кадры операции по спасению геолога, которого накрыла лавина на Камчатке. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале краевого ГУ МЧС.
По данным ведомства, мужчина провел под снежными завалами всю ночь. Еще одного человека нашли без признаков жизни. Оба были сотрудниками буровой установки.
На кадрах видно, как спасатели откапывают выжившего и помещают его на носилки. Для этого использовались как спецтехника, так и обычные лопаты.
Напомним, лавина сошла вечером 7 ноября (утром 8 ноября по мск) в пяти километрах от Агинского золоторудного месторождения. Ранее стало известно, как геолог смог выжить, проведя всю ночь под снежными завалами.
Читайте также: