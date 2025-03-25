Появились кадры взрыва в многоэтажном доме в Махачкале

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В Махачкале произошел взрыв в многоэтажном доме на улице Гасанова в районе Редукторный. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать взрыв бытового газа. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Очевидцы сообщили, что громкий звук раздался ранним утром, вызвав панику среди местных жителей. На опубликованных кадрах видно, как одна из квартир охвачена огнем, а часть этажа разрушена. Осколки строительных материалов упали на припаркованные у дома автомобили.
Согласно свидетельствам горожан, из горящей квартиры поднимаются клубы дыма, а в соседних домах выбиты стекла в результате взрывной волны.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, которые начали работы по ликвидации последствий взрыва и оказанию помощи пострадавшим. По неподтвержденной информации, число пострадавших возросло до двух человек.
Ситуация находится под контролем, власти призывают жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Информация о причинах происшествия и числе пострадавших уточняется.
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Согласно свидетельствам горожан, из горящей квартиры поднимаются клубы дыма, а в соседних домах выбиты стекла в результате взрывной волны.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, которые начали работы по ликвидации последствий взрыва и оказанию помощи пострадавшим. По неподтвержденной информации, число пострадавших возросло до двух человек.
Ситуация находится под контролем, власти призывают жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Информация о причинах происшествия и числе пострадавших уточняется.
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Дарья Осипова