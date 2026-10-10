Появились новые детали по убийству футболиста Ерошевича в Подмосковье
Двое осужденных по делу о гибели футболиста Арсения Ерошевича не признали вину и утверждали, что действовали в целях самообороны. Об этом РИА Новости рассказал государственный обвинитель, старший помощник Щелковского городского прокурора Владислав Демиденок.
По его словам, Ислам Рустамов заявлял, что ударил друга погибшего Егора Козлова из-за оскорблений, а самого футболиста — один или два раза, защищаясь. Зикрулло Кадиров также отрицал вину и утверждал, что оборонялся от Козлова, который якобы угрожал ему ножом.
Еще один осужденный, Мухаммад Ятимов, настаивал, что лишь замахнулся ногой, но не ударил спортсмена. Четвертый фигурант, Шухратджон Рахимов, признал вину и раскаялся в содеянном, уточнил Демиденок.
В начале сентября суд в Подмосковье приговорил четырех участников смертельной драки к срокам лишения свободы от 8,5 до 11 лет. Конфликт произошел летом прошлого года в баре. Как установило следствие, несколько молодых людей спровоцировали ссору с Ерошевичем и его другом. Те пытались оградить знакомых девушек от внимания двух фигурантов.
В настоящее время правоохранители продолжают разыскивать еще одного участника драки, которого считают одним из ее зачинщиков. Его объявили в международный розыск.
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