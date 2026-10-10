Появились новые детали по убийству футболиста Ерошевича в Подмосковье

10 октября 2026, 12:38

Избившие футболиста Ерошевича в Щелково заявили о самообороне

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Двое осужденных по делу о гибели футболиста Арсения Ерошевича не признали вину и утверждали, что действовали в целях самообороны. Об этом РИА Новости рассказал государственный обвинитель, старший помощник Щелковского городского прокурора Владислав Демиденок.