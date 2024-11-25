Текслер: Влетевший на машине в толпу пешеходов в Челябинске водитель был пьян

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В Челябинске водитель на BMW врезался в толпу людей на перекрёстке и скрылся с места происшествия. По предварительной информации, он был пьян.
Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что нарушитель, протаранив группу пешеходов, даже не снизил скорость и сразу уехал. Задержать его помогли другие водители. Они заблокировали его машину и дождались прибытия полицейских. В отношении лихача возбуждено уголовное дело.
По информации регионального министерства здравоохранения, в результате инцидента пострадали пять человек, включая 11-месячного ребёнка. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь. Состояние одного из пациентов оценивается как тяжёлое.
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Александр Бойцов