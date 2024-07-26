Появились новые подробности о личности обвиняемого в подрыве машины в Москве

Фото: istockphoto/trikolor
Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков мог быть записан у других контактов как «Женя Конфеты» и «Хохлятский Странец». Об этом информирует РИА Новости.
В среду утром на севере Москвы прогремел взрыв. На парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, на который было установлено самодельное взрывное устройство. В салоне находились женщина и мужчина. В Бодруме был задержан фигурант дела, им оказался Евгений Серебряков. Ранее сообщалось, что его профиль «ВКонтакте» назван по-украински — «Євген Серебряков».
Из баз данных, в которых можно найти Серебрякова, среди его возможных имен в сети, которые он мог сам выбирать для себя, так и быть записанным у других, значатся следующие варианты: «Евгений Малдерович», «Evgeny Malderovich», «Женя Конфеты Хохлятский Странец», «Женя Конфеты», «Євген Серебряков», «Євген Москва», «Yevgen Serebryakov», «Evgeny Serebryakov», «Evgeny», «Evgeniy», «Евгений Серебряков», «Евгений», «Серебряков Евгений».
Он указал в своей анкете адреса мест, где проживал в разные периоды жизни. Это Москва, где он провел последние годы, Урюпинск, где он закончил школу, а также Волгоград и Одинцово.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в подрыве машины в Москве хорошо учился и получил стипендию. Помимо этого, Серебряков был призером различных конкурсов по истории.
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Из баз данных, в которых можно найти Серебрякова, среди его возможных имен в сети, которые он мог сам выбирать для себя, так и быть записанным у других, значатся следующие варианты: «Евгений Малдерович», «Evgeny Malderovich», «Женя Конфеты Хохлятский Странец», «Женя Конфеты», «Євген Серебряков», «Євген Москва», «Yevgen Serebryakov», «Evgeny Serebryakov», «Evgeny», «Evgeniy», «Евгений Серебряков», «Евгений», «Серебряков Евгений».
Он указал в своей анкете адреса мест, где проживал в разные периоды жизни. Это Москва, где он провел последние годы, Урюпинск, где он закончил школу, а также Волгоград и Одинцово.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в подрыве машины в Москве хорошо учился и получил стипендию. Помимо этого, Серебряков был призером различных конкурсов по истории.
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Дарья Осипова