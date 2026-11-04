SHOT: У самолета «Победы» отказал двигатель в небе над Москвой

04 ноября 2026, 12:02

Фото: iStock/Diy13

С пассажирским самолетом Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», выполнявшим рейс Минск — Москва, произошло ЧП при заходе на посадку во Внуково. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.