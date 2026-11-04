SHOT: У самолета «Победы» отказал двигатель в небе над Москвой
С пассажирским самолетом Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», выполнявшим рейс Минск — Москва, произошло ЧП при заходе на посадку во Внуково. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, на высоте около 1,5 километра у борта отказал один из двигателей вскоре после того, как у него резко снизились обороты. Тогда в кабине пилотов сработала сигнализация о неполадке.
Экипаж подал сигнал срочности Pan-Pan-Pan и продолжил заход на посадку во Внуково. Через несколько минут Boeing благополучно приземлился в аэропорту. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 737, который направлялся из Агадира в Марсель, подал сигнал тревоги вскоре после вылета из аэропорта.
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