На юго-западе Москвы возник крупный пожар, его тушат десятки огнеборцев
Пожарные ликвидируют возгорание на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС.
По данным ведомства, на улице Поляны в строительном городке случилось горение двухъярусных бытовок. До прибытия экстренных служб из помещений самостоятельно эвакуировались около 90 человек.
На месте происшествия работают 53 сотрудника московского пожарно-спасательного гарнизона, также задействовано 15 единиц техники.
Пожарным удалось быстро локализовать огонь. Подробности выясняются, информации о пострадавших в настоящий момент нет.
Ранее сообщалось, что 8 декабря в кубанском городе Армавире произошел сильный пожар в пятиэтажном жилом доме. В результате инцидента пострадали четыре человека, включая троих детей.
