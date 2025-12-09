Достижения.рф

На юго-западе Москвы возник крупный пожар, его тушат десятки огнеборцев

Фото: iStock/Distortion Media

Пожарные ликвидируют возгорание на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС.



По данным ведомства, на улице Поляны в строительном городке случилось горение двухъярусных бытовок. До прибытия экстренных служб из помещений самостоятельно эвакуировались около 90 человек.

На месте происшествия работают 53 сотрудника московского пожарно-спасательного гарнизона, также задействовано 15 единиц техники.

Пожарным удалось быстро локализовать огонь. Подробности выясняются, информации о пострадавших в настоящий момент нет.

Ранее сообщалось, что 8 декабря в кубанском городе Армавире произошел сильный пожар в пятиэтажном жилом доме. В результате инцидента пострадали четыре человека, включая троих детей.

Мария Моисеева

