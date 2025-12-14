Достижения.рф

Пенсионерка избила тростью полицейских, которые «мешали» ей перевести мошенникам 10 миллионов рублей

Екатеринбурженка отбивалась от полицейских тростью, пытаясь отдать мошенникам ₽10 млн
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Екатеринбурге пожилая женщина, пытаясь выполнить указания телефонных мошенников и снять десять миллионов рублей, набросилась с тростью на прибывших полицейских. Об этом инциденте 13 декабря сообщило издание «Е1.ru».



Работники банка обратили внимание на пенсионерку, когда она потребовала выдать ей огромную сумму наличными. Эти средства остались у нее после смерти мужа и продажи имущества.

Особое подозрение вызвало то, что женщина непрерывно разговаривала по телефону. Заподозрив обман, банковские сотрудники вызвали правоохранителей.

Однако прибывшие полицейские столкнулись с агрессией: пенсионерка отказалась их слушать, выбежала на улицу и громко возмущалась, отбиваясь тростью.

«Масла в огонь подливали и сами мошенники, всё это время кричавшие в телефонную трубку, чтобы пенсионерка немедленно уходила из банка», — рассказали в правоохранительных органах.
Успокоить пожилую женщину удалось только после прибытия её родственников, которых вызвала полиция. Близкие забрали пенсионерку домой.

