Владелец пивоварни проник в чужой дом и изнасиловал 13-летнюю девочку

People: В США владельца пивоварни задержали за надругательство над 13-летней девочкой
Владельцу популярной американской пивоварни предъявили обвинение в сексуальном насилии над тринадцатилетней девочкой. Об этом пишет издание People.
Полиция задержала 44-летнего Джастина Тоса Брайэма вечером 10 декабря после того, как родители пострадавшего ребенка обнаружили его в комнате своей дочери. Правоохранители схватили педофила в автомобиле, который стоял недалеко от дома девочки. Мужчина был раздет.
Джастину предъявили обвинения в краже со взломом и изнасиловании несовершеннолетней. Суд назначил залог в размере десяти миллионов долларов.
Согласно материалу, Брайэм являлся совладельцем пивоварни Sycamore Brewing в Шарлотте (штат Северная Каролина). Его супруга и второй владелец бизнеса, Сара Тейлор, испытала глубокий шок от новостей о задержании. Она взяла на себя руководство компанией, а Джастина полностью отдалили от бизнеса.
Скандал серьезно «ударил» по будущему Sycamore Brewing. На следующий день после появления информации о задержании Брайэма пивной ресторан Freya’s Haus в Уилмингтоне отказался и дальше продавать продукцию этой пивоварни. Средства от остатков товара направили в местный центр помощи жертвам насилия.