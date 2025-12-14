Владелец пивоварни проник в чужой дом и изнасиловал 13-летнюю девочку

14 декабря 2025, 05:41

People: В США владельца пивоварни задержали за надругательство над 13-летней девочкой

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Владельцу популярной американской пивоварни предъявили обвинение в сексуальном насилии над тринадцатилетней девочкой. Об этом пишет издание People.





Полиция задержала 44-летнего Джастина Тоса Брайэма вечером 10 декабря после того, как родители пострадавшего ребенка обнаружили его в комнате своей дочери. Правоохранители схватили педофила в автомобиле, который стоял недалеко от дома девочки. Мужчина был раздет.



Джастину предъявили обвинения в краже со взломом и изнасиловании несовершеннолетней. Суд назначил залог в размере десяти миллионов долларов.



