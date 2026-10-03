Появились новые подробности об убийстве ребенка женщиной в Шереметьево

03 октября 2026, 12:12

«Известия»: Сожитель убившей ребенка в Шереметьево не знал, что она беременна

Фото: istockphoto/Dzurag

Сожитель пассажирки, прилетевшей из Антальи в Москву и родившей ребенка в туалете аэропорта Шереметьево, не знал о ее беременности. Об этом стало известно 3 октября.