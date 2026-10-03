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Появились новые подробности об убийстве ребенка женщиной в Шереметьево

«Известия»: Сожитель убившей ребенка в Шереметьево не знал, что она беременна
Фото: istockphoto/Dzurag

Сожитель пассажирки, прилетевшей из Антальи в Москву и родившей ребенка в туалете аэропорта Шереметьево, не знал о ее беременности. Об этом стало известно 3 октября.



По данным издания «Известия», 30-летняя женщина проживала вместе с 38-летним мужчиной и своей 11-летней дочерью. Накануне вылета из Турции он заметил, что у нее округлился живот, и спросил о беременности. Женщина, как утверждается, ответила, что вскоре его ждет «сюрприз».

После прилета в аэропорт Шереметьево у пассажирки начались схватки. Она прошла в туалет терминала C, где родила ребенка.

Новорожденный погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Никита Кротов

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