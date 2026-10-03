Появились новые подробности об убийстве ребенка женщиной в Шереметьево
Сожитель пассажирки, прилетевшей из Антальи в Москву и родившей ребенка в туалете аэропорта Шереметьево, не знал о ее беременности. Об этом стало известно 3 октября.
По данным издания «Известия», 30-летняя женщина проживала вместе с 38-летним мужчиной и своей 11-летней дочерью. Накануне вылета из Турции он заметил, что у нее округлился живот, и спросил о беременности. Женщина, как утверждается, ответила, что вскоре его ждет «сюрприз».
После прилета в аэропорт Шереметьево у пассажирки начались схватки. Она прошла в туалет терминала C, где родила ребенка.
Новорожденный погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.
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