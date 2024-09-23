В Красноярском крае умер четвертый ребенок, отравившийся неизвестным веществом

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В Красноярском крае после ужина с курицей и пельменями скончался четвертый ребенок. Об этом проинформировал региональный СК РФ в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что семья, включая четверых детей в возрасте шести, одиннадцати, двенадцати и тринадцати лет, отравилась после ужина курицей и пельменями, купленными в местном магазине в селе Красная Сопка.
В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи начали проявляться симптомы пищевого отравления. Около 11 часов утра они обратились в больницу с жалобами на рвоту и тошноту. В результате у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика ухудшилось состояние, они скончались в медицинском учреждении. Одиннадцатилетняя девочка, также умерла в воскресенье в больнице.
В публикации отмечается, что 12-летняя девочка скончалась 23 сентября в ночное время. Криминалисты и следователи продолжают проводить следственные мероприятия. Отмечается, что, предварительно, дети умерли от токсического действия неустановленного вещества.
Прокуратура назвала возможные причины гибели детей в Красноярском крае. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Прокуратура назвала две версии гибели детей от отравления под Красноярском
В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи начали проявляться симптомы пищевого отравления. Около 11 часов утра они обратились в больницу с жалобами на рвоту и тошноту. В результате у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика ухудшилось состояние, они скончались в медицинском учреждении. Одиннадцатилетняя девочка, также умерла в воскресенье в больнице.
В публикации отмечается, что 12-летняя девочка скончалась 23 сентября в ночное время. Криминалисты и следователи продолжают проводить следственные мероприятия. Отмечается, что, предварительно, дети умерли от токсического действия неустановленного вещества.
Прокуратура назвала возможные причины гибели детей в Красноярском крае. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова