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В Красноярском крае умер четвертый ребенок, отравившийся неизвестным веществом

23 сентября 2024, 07:14
Фото: iStock/sudok1

Фото: iStock/sudok1

В Красноярском крае после ужина с курицей и пельменями скончался четвертый ребенок. Об этом проинформировал региональный СК РФ в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что семья, включая четверых детей в возрасте шести, одиннадцати, двенадцати и тринадцати лет, отравилась после ужина курицей и пельменями, купленными в местном магазине в селе Красная Сопка.

В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи начали проявляться симптомы пищевого отравления. Около 11 часов утра они обратились в больницу с жалобами на рвоту и тошноту. В результате у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика ухудшилось состояние, они скончались в медицинском учреждении. Одиннадцатилетняя девочка, также умерла в воскресенье в больнице.



В публикации отмечается, что 12-летняя девочка скончалась 23 сентября в ночное время. Криминалисты и следователи продолжают проводить следственные мероприятия. Отмечается, что, предварительно, дети умерли от токсического действия неустановленного вещества.

Прокуратура назвала возможные причины гибели детей в Красноярском крае. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дети
#семья
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#мероприятия
#симптомы
#девочка
Родители детей, погибших после отравления в Красноярском крае, пришли в сознание
23 сентября 2024, 07:28

Фото: iStock/wutwhanfoto

Родители детей, которые скончались после отравления, вероятно, вызванного токсичным веществом в Красноярском крае, пришли в сознание. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СК РФ.
Напомним, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине. К сожалению, дети скончались в больнице. По данным регионального СК РФ, они умерли от токсического действия неустановленного вещества.

«Родители пришли в сознание, выезжаем допрашивать. Состояние стабильное, близкое к удовлетворительному», — сказали журналистам.

Сообщается, что следователи продолжают проводить следственные мероприятия. В рамках дела был допрошен фельдшер, родственники семьи, а также продавец и хозяин магазина. Помимо этого, были изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения.

В Красноярском крае умер четвертый ребенок, отравившийся неизвестным веществом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дети
#семья
#прокуратура
#следователи
#родители
#семьи
#ск рф
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Десантники предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курской области
Минобороны: десантники ВС РФ предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курской области
23 сентября 2024, 06:09

Фото: istockphoto/zim286

Российские десантники не позволили Вооруженным силам Украины (ВСУ) проникнуть вглубь Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны РФ.
Бойцы подразделения «Север» на военной технике разгромили украинских солдат, нейтрализовав и уничтожив два танка и четыре боевые бронированные машины «Козак» в приграничных районах российской территории.

«Благодаря уверенным действиям артиллерии, операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и других подразделений десантники пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь нашей территории», – сообщается в заявлении ведомства.

Ранее командующий спецназом «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США ВСУ активизировали свою деятельность в Курской области.

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#всу
#курская область
#вс рф
#бпла
#владимир зеленский
#сша
#апти алаудинов
#минобороны рф
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ВСУ атаковали белгородский город
Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали город Губкин
23 сентября 2024, 05:47

Фото: istock / Dmytro Sheremeta

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал город Губкин в Белгородской области. Об инциденте сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, никто из жителей города не пострадал. В результате удара БПЛА были повреждены 10 легковых автомобилей и окна трех жилых домов.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», – рассказал Гладков.

Ранее в Ростовской области были уничтожены три украинских беспилотника. Они были сбиты в районе города Каменск-Шахтинский. После падения обломков загорелись сухая трава и деревья, но никто не пострадал.

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#ростовская область
#белгородская область
#губернатор
#вячеслав гладков
#бпла
#всу
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Прокуратура назвала возможные причины гибели детей в Красноярском крае
23 сентября 2024, 05:20

Фото: istock / itsmejust

Правоохранительные органы выясняют различные причины детских отравлений в Красноярском крае. Об этом сообщила районная прокуратура в Telegram.

По одной из версий, в готовую пищу могли попасть опасные для жизни вещества. Кроме того, следователи считают, что дети могли отравиться магазинными продуктами.

«В рамках расследования дела изъяты все необходимые образцы, назначены экспертные исследования», – говорится в материалах дела.

Согласно РЕН ТВ, причиной отравления могло стать ядовитое вещество, смешанное со специями.

21 сентября в селе Красная Сопка, Красноярский край, семья из шести человек отравилась пельменями из местного магазина. Четверо детей не выжили. Родители находятся в реанимации, но состояние их стабильное.

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#отравление
#прокуратура
#следователи
#дети
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Появились новые детали о фигурантах дела теракта в «Крокусе»
ТАСС: продавшие машину участникам теракта в «Крокус» Исламов знали о нападении
23 сентября 2024, 04:57

Медиасток.рф

Таджикская семья, продавшая свой автомобиль Renault нападавшим на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», знала о подготовке теракта. Как пишет информационное агентство ТАСС, об этом свидетельствуют показания очевидцев.
Речь идет о братьях Аминчоне* и Диловаре Исломоввых*, а также и их отце Исроиле Исломове*, которые, предположительно, продали автомобиль исполнителям теракта.

20 августа Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания Исломовых* под стражей на три месяца. Они останутся под стражей до 22 ноября. Исломовы* обвиняются в том, что помогали террористам в области связи и логистики.

Также было продлено содержание под стражей Алишера Касимова**. По данным следствия, он сдавал квартиру исполнителям теракта.

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* все трое внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#крокус сити холл
#теракт
#уголовное дело
#автомобиль
#суд
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На Урале подростки избили на камеру воспитанников реабилитационного центра
23 сентября 2024, 03:43

Фото: istockphoto/sudok1

В поселке Пионерский Свердловской области молодые люди избили несовершеннолетних воспитанников реабилитационного центра. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, сообщили в районной прокуратуре.
Сообщения о стычке были опубликованы в социальных сетях. Согласно им, двое несовершеннолетних били руками и ногами по различным частям тела трех подростков, находящихся в тои же реабилитационном центре. Один из участвовавших снимал избиение на мобильный телефон. В социальных сетях утверждалось, что побои были нанесены по указанию сотрудника центра за непосещение занятий.

Прокуратура Талицкого района и Талицкий межрайонный следственный отдел проводят расследование. Назначена медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших.

Ранее в подмосковном Железнодорожном группа молодых людей на протяжении последних трех лет терроризировала учеников средней школы в целях вымогательства.

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#подростки
#избиение
#прокуратура
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Российские военные ликвидировали французскую артиллерийскую установку
Алаудинов: российские военные ликвидировали французскую артиллерийскую установку
23 сентября 2024, 01:52

Фото: istockphoto/MikeMareen

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Иностранная техника высокого качества, но тоже сгорела очень хорошо», – сказал он.

Ранее российские войска уничтожили французскую самоходную артиллерийскую установку ВСУ Caesar в районе Цукурино под Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Ранее FVP-дроны морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожили французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar на угледерском направлении.

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Зеленский поделился подробностями «плана победы» Украины

Зеленский посетил в США склад по изготовлению оружия

Зеленский высказался о нападении ВСУ на Курскую область
#всу
#дрон
#украина
#днр
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Зеленский поделился подробностями «плана победы» Украины
23 сентября 2024, 01:41

План победы» президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, чтобы укрепить позиции Киева и „заставить“ президента России Владимира Путина присоединиться к мирным переговорам. Подробности своего плана политик раскрыл в интервью американскому журналу The New Yorker.
По словам Зеленского, первый мирный саммит доказал, что Россия не пойдет на переговоры без сильной Украины.

«Поэтому план победы — это план, который быстро укрепит Украину. Сильная Украина заставит Путина сесть за стол переговоров. Я убежден в этом», – отметил он.

Президент Украины отметил, что в течение октября, ноября и декабря он выдвигал конкретные требования и шаги по укреплению страны и дипломатическому прекращению конфликта.

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#владимир зеленский
#сша
#украина
#переговоры
#россия
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Разгромившего могилу Маслякова отправили в психбольницу
23 сентября 2024, 00:23

Фото: istockphoto/Joanna Ciesielska

Задержанного за разгром могилы телеведущего Александра Маслякова отправили в психиатрическую больницу, передает Telegram-канал Shot.
Врачам придется установить вменяемость 19-летнего подростка.

По предварительным данным, в момент совершения преступления молодой человек находился под воздействием запрещенных препаратов. Перед тем как разбить могилу, он сказал, что шоумен «не заслуживает того, чтобы лежать там». Когда к нему подошли полицейские, он не смог связать двух слов.

22 сентября молодой человек снес крест на могиле телеведущего, разбросал цветы и унес фотографию. Его остановили охранники и передали сотрудникам полиции. Вандал был опознан как 19-летний москвич Кирилл К.

Бессменного ведущего КВН похоронили на Новодевичьем 11 сентября. Он умер 8 сентября в возрасте 82 лет.

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#квн
#телевидение
#кладбище
#вандализм
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