ТАСС выяснил потенциальных кандидатов на должность ректора Школы-студии МХАТ

11 февраля 2026, 14:10

Безруков, Писарев и Певцов претендуют на пост ректора Школы-студии МХАТ

Константин Богомолов (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Константин Богомолов покинул пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Он обратился к главе Минкульта Ольге Любимовой с просьбой снять его с этой должности, пишет ТАСС.