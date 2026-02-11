Достижения.рф

ТАСС выяснил потенциальных кандидатов на должность ректора Школы-студии МХАТ

Константин Богомолов (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Константин Богомолов покинул пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Он обратился к главе Минкульта Ольге Любимовой с просьбой снять его с этой должности, пишет ТАСС.



Причины своего решения режиссер не раскрыл, однако источники утверждают, что это связано с давлением профессионального сообщества и невозможностью совмещать две руководящие роли.

На место Богомолова претендуют известные актеры. Сергей Безруков, Евгений Писарев и Дмитрий Певцов рассматриваются как возможные кандидаты. Один из собеседников агентства отметил, что выбор изначально стоял между Богомоловым, Певцовым и Безруковым. Также упоминается Евгений Писарев, который пользуется популярностью среди студентов благодаря своей связи с традициями учебного заведения.

Константин Богомолов возглавил Школу-студию МХАТ 23 января. Теперь учебное заведение готовится к переменам и выбору нового руководителя.

Дарья Осипова

