ТАСС выяснил потенциальных кандидатов на должность ректора Школы-студии МХАТ
Константин Богомолов покинул пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Он обратился к главе Минкульта Ольге Любимовой с просьбой снять его с этой должности, пишет ТАСС.
Причины своего решения режиссер не раскрыл, однако источники утверждают, что это связано с давлением профессионального сообщества и невозможностью совмещать две руководящие роли.
На место Богомолова претендуют известные актеры. Сергей Безруков, Евгений Писарев и Дмитрий Певцов рассматриваются как возможные кандидаты. Один из собеседников агентства отметил, что выбор изначально стоял между Богомоловым, Певцовым и Безруковым. Также упоминается Евгений Писарев, который пользуется популярностью среди студентов благодаря своей связи с традициями учебного заведения.
Константин Богомолов возглавил Школу-студию МХАТ 23 января. Теперь учебное заведение готовится к переменам и выбору нового руководителя.
