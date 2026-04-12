Появились новые сведения о ребенке из Подмосковья, лишившегося пальцев после взрыва петарды
Пострадавшего от петарды в Орехово-Зуево переводят на лечение в центр имени Рошаля
Мальчика, пострадавшего при взрыве петарды в подмосковном Орехово-Зуево, готовят к переводу в Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля. Об этом сообщил зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин в своем канале на платформе Max.
Напомним, что инцидент произошёл 12 апреля возле школы: двое детей баловались с пиротехникой на спортплощадке. Одна петарда не загорелась, и 11-летний мальчик положил её в карман, после чего раздался взрыв. В результате инцидента несовершеннолетний лишился трёх пальцев на руке.
«Пострадавший ребенок доставлен в Орехово-Зуевскую больницу, в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь и готовится перевод в Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля», — рассказал Забелин.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Правоохранительные органы устанавливают все детали случившейся трагедии, включая то, при каких обстоятельствах и где дети приобрели петарды.