Достижения.рф

Появились новые сведения о ребенке из Подмосковья, лишившегося пальцев после взрыва петарды

Пострадавшего от петарды в Орехово-Зуево переводят на лечение в центр имени Рошаля
Фото: iStock/wattanaphob

Мальчика, пострадавшего при взрыве петарды в подмосковном Орехово-Зуево, готовят к переводу в Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля. Об этом сообщил зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин в своем канале на платформе Max.



Напомним, что инцидент произошёл 12 апреля возле школы: двое детей баловались с пиротехникой на спортплощадке. Одна петарда не загорелась, и 11-летний мальчик положил её в карман, после чего раздался взрыв. В результате инцидента несовершеннолетний лишился трёх пальцев на руке.

«Пострадавший ребенок доставлен в Орехово-Зуевскую больницу, в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь и готовится перевод в Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля», — рассказал Забелин.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Правоохранительные органы устанавливают все детали случившейся трагедии, включая то, при каких обстоятельствах и где дети приобрели петарды.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0