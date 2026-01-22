Вооруженный подросток ранил охранника в лицее в Татарстане
Вооруженный подросток ранил охранника в лицее в Татарстане, передает РЕН ТВ.
В Нижнекамском лицее № 37 ученик устроил нападение. По предварительной информации, пострадала охранница. Её состояние стабильное, она получила необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, юноша взорвал петарды в здании лицея. Нападавший задержан, на месте происшествия работают оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
