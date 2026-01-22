Достижения.рф

Вооруженный подросток ранил охранника в лицее в Татарстане

Фото: iStock/zoka74

Вооруженный подросток ранил охранника в лицее в Татарстане, передает РЕН ТВ.



В Нижнекамском лицее № 37 ученик устроил нападение. По предварительной информации, пострадала охранница. Её состояние стабильное, она получила необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, юноша взорвал петарды в здании лицея. Нападавший задержан, на месте происшествия работают оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Екатерина Коршунова

