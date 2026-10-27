Появились подробности о брошенном на свалке младенце

27 октября 2026, 11:00

В Самаре мать обнаруженной у мусорных баков девочки уже пыталась ее бросить

Фото: iStock/globalmoments

В Самаре мать двухмесячной девочки, которую школьники нашли в коляске возле мусорных баков, за день до этого оставила младенца полицейским и скрылась. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.