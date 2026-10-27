Появились подробности о брошенном на свалке младенце
В Самаре мать двухмесячной девочки, которую школьники нашли в коляске возле мусорных баков, за день до этого оставила младенца полицейским и скрылась. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Накануне 23-летнюю девушку заметили во дворе на улице Победы. Она пила пиво и кричала на дочь, требуя замолчать. Прохожая сделала ей замечание и вызвала полицию. Пока ждали правоохранителей, женщина пригласила мать с младенцем домой. Ребенок насквозь промок, ему сменили подгузник и приготовили смесь.
Девушка рассказала, что сбежала от сожителя, который якобы избивал ее и дочь. По ее словам, месяц назад девочка даже попадала в реанимацию. Свидетельница договорилась о месте в приюте, однако девушка отказалась туда ехать. Когда на место прибыли полицейские, мать оставила им ребенка и скрылась, а девочку увезли в отделение.
На следующий день коляску с младенцем обнаружили возле мусорных баков. Первыми девочку заметили игравшие неподалеку школьники. Рядом с малышкой находились бутылочка, смесь и подгузники. Полицейские установили личности родителей — с отцом девочки сейчас работают правоохранители.
Родителям может грозить ответственность по статье 125 УК за оставление ребенка в опасности.
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