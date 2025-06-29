В Подольске во время матча умер 26-летний футболист
В городе Подольск Московской области во время матча умер 26-летний игрок ФК «Парковый». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Трагедия произошла во время игры с клубом «Нара» из Наро-Фоминска. На 60-й минуте спортсмен потерял сознание, после чего его вынесли с площадки. Привести молодого человека в чувство пытался спортивный врач. Футболист скончался до приезда машины скорой помощи. По факту его смерти проводится проверка.
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