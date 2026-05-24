Появились подробности о погибших при подрыве поезда в Пакистане

24 мая 2026, 11:25

Число погибших при подрыве поезда в Пакистане выросло до 24

При подрыве поезда в пакистанском городе Кветта погибли по меньшей мере 24 человека, еще 82 пострадали. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на полицию.