Появились подробности о погибших при подрыве поезда в Пакистане
При подрыве поезда в пакистанском городе Кветта погибли по меньшей мере 24 человека, еще 82 пострадали. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на полицию.
В составе находились сотрудники силовых структур, которые возвращались домой на празднование Курбан-байрама.
Инцидент произошел около 08:05 по местному времени. В этот момент поезд Jaffar Express проходил по железнодорожным путям в районе Чаман Пхатак. В результате взрыва несколько вагонов сошли с рельсов, два из них загорелись.
Следственные органы рассматривают версию теракта с использованием заминированного автомобиля, в котором, по предварительным данным, находилось более 70 килограммов взрывчатки.
Ранее агентство Associated Press of Pakistan сообщало о 16 погибших. Правоохранители оцепили место происшествия для обеспечения безопасности.
