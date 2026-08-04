Появились подробности о пожаре на предприятии в Перми
Площадь пожара на заводе масел в Перми достигла 800 квадратов
Площадь пожара на производственном объекте в Перми, где загорелась емкость с дизельным топливом, составила 800 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона в своем канале в мессенджере Max.
В ведомстве отметили, что на месте специалисты развернули оперативный штаб и создали два боевых участка.
«Тушение продолжается, <…> задействованы ручные, лафетные и пенные стволы», — говорится в сообщении.Напомним, огонь вспыхнул на Камском заводе масел на улице Соликамской. Информации о пострадавших пока нет. Предварительно, причиной пожара стала взорвавшаяся емкость.