Появились подробности о пожаре на предприятии в Перми

04 августа 2026, 19:42

Площадь пожара на заводе масел в Перми достигла 800 квадратов

Фото: iStock/grafoto

Площадь пожара на производственном объекте в Перми, где загорелась емкость с дизельным топливом, составила 800 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона в своем канале в мессенджере Max.





В ведомстве отметили, что на месте специалисты развернули оперативный штаб и создали два боевых участка.

«Тушение продолжается, <…> задействованы ручные, лафетные и пенные стволы», — говорится в сообщении.