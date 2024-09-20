Появились подробности о пожаре на складе в Подмосковье

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В деревне Апаринки, расположенной в Подмосковье, продолжается тушение крупного пожара на складе, где произошло частичное обрушение кровли.
По данным источника Telegram-канала Shot, возгорание пока не удается локализовать, и огонь продолжает распространяться.
На месте работают 65 специалистов и задействованы 22 единицы техники. Однако спасательные работы усложняются сильным задымлением внутри здания, что затрудняет оперативное тушение пожара.
Информация о пострадавших не уточняется, а силы и средства спасательных служб продолжают наращиваться.
Напомним, в деревне Апаринки вспыхнул крупный пожар, который охватил площадь в 5 000 квадратных метров. Ранее сообщалось, что на месте происшествия работают более 40 специалистов и задействовано 14 единиц техники. Силы и средства для тушения огня продолжают наращиваться, чтобы справиться с возгоранием.
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На месте работают 65 специалистов и задействованы 22 единицы техники. Однако спасательные работы усложняются сильным задымлением внутри здания, что затрудняет оперативное тушение пожара.
Информация о пострадавших не уточняется, а силы и средства спасательных служб продолжают наращиваться.
Напомним, в деревне Апаринки вспыхнул крупный пожар, который охватил площадь в 5 000 квадратных метров. Ранее сообщалось, что на месте происшествия работают более 40 специалистов и задействовано 14 единиц техники. Силы и средства для тушения огня продолжают наращиваться, чтобы справиться с возгоранием.
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Елена Перлова