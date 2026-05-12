Предварительно, при пожаре на объекте в Долгопрудном никто не пострадал

12 мая 2026, 22:41

Фото: телеграм/@gku_mo_mosoblpojspas

Предварительно, при пожаре на мусоросортировочном объекте в Долгопрудном никто не пострадал. Об этом сообщили в МЧС России.





Уточняется, что ситуацию контролирует заместитель главы округа по безопасности Алексей Новиченко. Изначально площадь возгорания оценивалась в 600 квадратных метров, затем пожар удалось локализовать на 1,6 тысячи «квадратов».



Ранее в столице потушили пожар в двухэтажном административном здании РЖД у Павелецкого вокзала. Возгорание произошло в хозяйственном корпусе на станции Москва-Пассажирская. По данным пресс-службы Московской железной дороги, огонь был полностью ликвидированным в 12:41. Жертв и пострадавших нет.



В тушении участвовали расчеты МЧС и пожарный поезд, в составе которого находились 182 тонны воды и 3,8 тонны пенообразователя. Причины возгораний выясняются.



