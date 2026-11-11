Достижения.рф

Появились подробности о расчлененной сыном супружеской паре

В Ростове-на-Дону расчлененная супружеская пара исчезла в сентябре
Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Пожилая супружеская пара из Ростова-на-Дону пропала ещё в сентябре, однако родственники обратились в полицию только неделю назад. Пенсионерам Шатиловым было 74 и 73 года — с осени они перестали выходить на связь, пишет Mash.



В ходе проверки правоохранители связались с их 49-летним сыном Виталием. По данным ведомства, мужчина заявил, что родителей следует искать дома в морозильной камере.

После убийства подозреваемый скрылся, и до настоящего времени его местонахождение не установили. Известно, что Виталий работал водителем и имеет открытое ИП по грузоперевозкам.

Отмечается, что десять лет назад Шатилова уже искали по подозрению в убийстве. Тогда он задушил тёщу на кладбище на хуторе Щепкин в Аксайском районе.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0