Появились подробности о расчлененной сыном супружеской паре
Пожилая супружеская пара из Ростова-на-Дону пропала ещё в сентябре, однако родственники обратились в полицию только неделю назад. Пенсионерам Шатиловым было 74 и 73 года — с осени они перестали выходить на связь, пишет Mash.
В ходе проверки правоохранители связались с их 49-летним сыном Виталием. По данным ведомства, мужчина заявил, что родителей следует искать дома в морозильной камере.
После убийства подозреваемый скрылся, и до настоящего времени его местонахождение не установили. Известно, что Виталий работал водителем и имеет открытое ИП по грузоперевозкам.
Отмечается, что десять лет назад Шатилова уже искали по подозрению в убийстве. Тогда он задушил тёщу на кладбище на хуторе Щепкин в Аксайском районе.
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