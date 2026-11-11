Появились подробности о расчлененной сыном супружеской паре

11 ноября 2026, 15:05

В Ростове-на-Дону расчлененная супружеская пара исчезла в сентябре

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Пожилая супружеская пара из Ростова-на-Дону пропала ещё в сентябре, однако родственники обратились в полицию только неделю назад. Пенсионерам Шатиловым было 74 и 73 года — с осени они перестали выходить на связь, пишет Mash.