Появились подробности о расправе над первоклассником и его матерью в Котельниках

08 декабря 2025, 19:55

Убийца первоклассника и его матери в ЖК «Оранж Парк» был вооружен молотком

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Мужчина, который расправился с жительницей жилого комплекса «Оранж Парк» в подмосковных Котельниках и ее шестилетним сыном, был вооружен молотком. Об этом пишет Telegram-канал Baza.