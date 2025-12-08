Появились подробности о расправе над первоклассником и его матерью в Котельниках
Убийца первоклассника и его матери в ЖК «Оранж Парк» был вооружен молотком
Мужчина, который расправился с жительницей жилого комплекса «Оранж Парк» в подмосковных Котельниках и ее шестилетним сыном, был вооружен молотком. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сосед нанес женщине несколько ударов молотком по голове, после чего убил ее сына. Затем мужчина разгромил их квартиру, пытаясь создать видимость ограбления, и спустился на свой этаж.
По информации ГСУ СК России по Московской области, сосед убил мать и ее шестилетнего сына из-за шума, который издавался в квартире. Следствие установило, что между погибшей и мужчиной был затяжной конфликт. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
