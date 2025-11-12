В Краснодарском крае сбитую машиной школьницу выписали из больницы с переломами
В станице Северская Краснодарского края произошел неприятный инцидент. 21 октября на пешеходном переходе автомобиль «Газель» сбил 14-летнюю девочку. Удар оказался сильным, школьница потеряла сознание. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.
В местной больнице медики диагностировали сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму, но переломы не обнаружили.
Мать девочки отметила, что ее дочь жаловалась на сильные боли в правом плече и ноге. Она сообщила врачам о состоянии школьницы, но специалисты не отреагировали должным образом. Через два с половиной дня девочку выписали домой, несмотря на ухудшение самочувствия. Семья решила обратиться в частную клинику, где выявили два перелома.
