Следствие намерено добиться ареста студента, подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы

СК будет ходатайствовать об аресте студента, устроившего стрельбу в техникуме Анапы
Фото: iStock/Motortion

Следствие намерено добиваться ареста студента, устроившего стрельбу в техникуме Анапы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СК России.



Напомним, что 11 февраля вооружённый молодой человек открыл огонь в здании учебного заведения. Охранник первым принял удар на себя и ценой жизни не пропустил нападавшего дальше. Еще несколько человек пострадали, их доставили в городскую больницу.

Злоумышленника задержали. Предварительно, им является молодой человек 2008 года, у которого были проблемы с однокурсниками. По одной из версий, студент открыл стрельбу из-за невыданного диплома.

«Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в совершении ряда преступлений в техникуме Анапы. Он подозревается в совершении убийства, покушении на убийство двух и более лиц и хищении оружия (пп. «б, е, и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а, б, е, и» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226 УК РФ)», — говорится в материале.
Ранее главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян подтвердила, что семье охранника в техникуме вручат премию имени Тиграна Кеосаяна за геройский поступок погибшего. Размер выплаты составляет один миллион рублей.
Мария Моисеева

