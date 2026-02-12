Следствие намерено добиться ареста студента, подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы
СК будет ходатайствовать об аресте студента, устроившего стрельбу в техникуме Анапы
Следствие намерено добиваться ареста студента, устроившего стрельбу в техникуме Анапы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СК России.
Напомним, что 11 февраля вооружённый молодой человек открыл огонь в здании учебного заведения. Охранник первым принял удар на себя и ценой жизни не пропустил нападавшего дальше. Еще несколько человек пострадали, их доставили в городскую больницу.
Два жителя Подмосковья получили по 18 лет колонии за поджоги электропоездов
Злоумышленника задержали. Предварительно, им является молодой человек 2008 года, у которого были проблемы с однокурсниками. По одной из версий, студент открыл стрельбу из-за невыданного диплома.
«Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в совершении ряда преступлений в техникуме Анапы. Он подозревается в совершении убийства, покушении на убийство двух и более лиц и хищении оружия (пп. «б, е, и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а, б, е, и» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226 УК РФ)», — говорится в материале.Ранее главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян подтвердила, что семье охранника в техникуме вручат премию имени Тиграна Кеосаяна за геройский поступок погибшего. Размер выплаты составляет один миллион рублей.