Следствие намерено добиться ареста студента, подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы

12 февраля 2026, 04:49

СК будет ходатайствовать об аресте студента, устроившего стрельбу в техникуме Анапы

Фото: iStock/Motortion

Следствие намерено добиваться ареста студента, устроившего стрельбу в техникуме Анапы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СК России.





Напомним, что 11 февраля вооружённый молодой человек открыл огонь в здании учебного заведения. Охранник первым принял удар на себя и ценой жизни не пропустил нападавшего дальше. Еще несколько человек пострадали, их доставили в городскую больницу.





«Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в совершении ряда преступлений в техникуме Анапы. Он подозревается в совершении убийства, покушении на убийство двух и более лиц и хищении оружия (пп. «б, е, и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а, б, е, и» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226 УК РФ)», — говорится в материале.