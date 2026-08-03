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Появились подробности поисков пропавшего в Приангарье самолета

Самолет и два вертолета направят на поиски пропавшего в Приангарье самолета
Фото: iStock/camptoloma

В Иркутской области продолжаются поиски пропавшего самолета Cessna 182. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.



По его словам, на борту воздушного судна находились два человека — командир и летчик-наблюдатель. Борт вылетел на патрулирование из поселка Мама и должен был вернуться в 20:50, однако пилот на связь не вышел.

В ближайшее время из Якутии для поисков направится самолет. Утром к операции подключатся еще два вертолета. В связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК: «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Ранее сообщалось, что пропавший самолет проводил авиамониторинг лесопожарной обстановки.

Лидия Пономарева

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