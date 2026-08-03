Появились подробности поисков пропавшего в Приангарье самолета
В Иркутской области продолжаются поиски пропавшего самолета Cessna 182. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.
По его словам, на борту воздушного судна находились два человека — командир и летчик-наблюдатель. Борт вылетел на патрулирование из поселка Мама и должен был вернуться в 20:50, однако пилот на связь не вышел.
В ближайшее время из Якутии для поисков направится самолет. Утром к операции подключатся еще два вертолета. В связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК: «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Ранее сообщалось, что пропавший самолет проводил авиамониторинг лесопожарной обстановки.
Читайте также: