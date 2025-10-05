В российском городе школьник выстрелил в водителя трамвая

05 октября 2025, 16:19

В Екатеринбурге полиция задержала школьника за нападение на водителя трамвая

Фото: Istock/Anna Savina

5 октября в Екатеринбурге, в районе Вторчермета, на конечной остановке трамвайной линии на водителя напали. Подростки, которые находились в салоне трамвая, произвели в него выстрел из пневматического пистолета. Об этом сообщает портал E1.RU.