В российском городе школьник выстрелил в водителя трамвая
5 октября в Екатеринбурге, в районе Вторчермета, на конечной остановке трамвайной линии на водителя напали. Подростки, которые находились в салоне трамвая, произвели в него выстрел из пневматического пистолета. Об этом сообщает портал E1.RU.
Водитель маршрута №15 пытался успокоить группу подростков, но получил ранение. Пострадавший избежал серьёзных последствий. Медицинская помощь ему не потребовалась.
Сотрудники полиции оперативно задержали несовершеннолетнего стрелка и доставили его в отдел полиции №12. Сейчас с подростком работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
Установлено, что задержанный является учеником 9 класса одной из городских школ. Полиция изъяла у него пневматический пистолет. В ведомстве сообщили, что по результатам разбирательства примут обоснованное решение.
